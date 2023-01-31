Son seçim anketi bomba! Bu pazar seçim olsa...Oylarda dikkat çeken artış
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Seçime doğru giderken araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son anket ASAL Araştırma'dan geldi. Ankette AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya dahil toplamda 26 ilde anket çalışması yaptı.
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2 bin 520 kişi ile yapılan ankette "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
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Ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle:
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AK Parti: Yüzde 39.2
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