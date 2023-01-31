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Son seçim anketi bomba! Bu pazar seçim olsa...Oylarda dikkat çeken artış

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Son seçim anketi bomba! Bu pazar seçim olsa...Oylarda dikkat çeken artış

Seçime doğru giderken araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son anket ASAL Araştırma'dan geldi. Ankette AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti.

Son seçim anketi bomba! Bu pazar seçim olsa...Oylarda dikkat çeken artış

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya dahil toplamda 26 ilde anket çalışması yaptı.

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Son seçim anketi bomba! Bu pazar seçim olsa...Oylarda dikkat çeken artış

2 bin 520 kişi ile yapılan ankette "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

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Son seçim anketi bomba! Bu pazar seçim olsa...Oylarda dikkat çeken artış

Ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle:

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Son seçim anketi bomba! Bu pazar seçim olsa...Oylarda dikkat çeken artış

AK Parti: Yüzde 39.2

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