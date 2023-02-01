Bir teknoloji devinde daha işçi kıyımı! Binlerce işçiyi çıkardılar

Dünya genelinde teknoloji devlerindeki işçi kıyımı yapan şirketlerin arasına bir yenisi daha ekleniyor. ABD merkezli çevrimiçi ödeme hizmeti sunan Paypal, işgücünün yüzde 7’si olan 2 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

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Çok uluslu finansal teknoloji şirketi PayPal, yaklaşık 2 bin çalışanı etkileyecek bir işten çıkarma dalgasını duyurarak maliyetleri düşürmek için işten çıkarma yoluna başvuran diğer teknoloji firmalarına katıldı.

PayPal CEO’su Dan Schulman çalışanlarına gönderdiği bir mesajda, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkarma kararının "zorlu makroekonomik ortamın" ele alınmasına yardımcı olacağını yazdı.

Mesajda, "Değişim zor olabilir. İşten çıkarmalar önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek ve bazı departmanlar diğerlerinden daha fazla etkilenecek" diye kaydederken, Schulman, şirketin "ayrılan meslektaşlarımıza azami saygı ve empati ile davranacağına, onlara cömert paketler sunacağına, gerektiğinde istişarelerde bulunacağına ve geçişlerinde onları destekleyeceğine" söz verdi.

PayPal, koronavirüs salgını dönemindeki kapanmalar sırasında eşi benzeri görülmemiş büyümenin ardından düşen gelirler ve kötüleşen ekonomik görünüm nedeniyle çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalan teknoloji devleri kervanının en sonuncusu oldu.

Geçen hafta, İsveç merkezli Spotify yaklaşık 600 çalışanını işten çıkaracağını söyledi. Amazon, Meta ve Microsoft son haftalarda işten çıkarmaları duyurdu. Google'ın bağlı olduğu ana şirket Alphabet, küresel işgücünün yüzde 6'sından fazlasını oluşturan 12 bin kişiyi işten çıkaracağını söyledi. IBM ayrıca toplam personelinin yaklaşık yüzde 1,4'ünü işten çıkarıyor.