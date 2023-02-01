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Pakistan'da intihar saldırısı: Can kaybı 101'e yükseldi

Pakistan'da intihar saldırısı: Can kaybı 101'e yükseldi

 Pakistan’ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 101’e yükseldi.

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Pakistan Devlet Televizyon Kurumu (PTV), 30 Ocak’ta öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 101’e yükseldiğini duyurdu. Polis tarafından yapılan incelemelerde, saldırıda 10 ila 12 kilogram ağırlığında patlayıcı kullanıldığı belirlendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, teröristlerin korku ve panik yaratmaya çalıştığını belirterek, “Teröristler, alçakça eylemlerle insanlar arasında korku ve panik yaymak istiyor. Terörizm ve aşırılıkçılığa karşı büyük fedakarlıklarımızı geçersiz kılmak istiyor. Tüm siyasi güçlere mesajım, Pakistan düşmanlarına karşı birlik olun. Politik tartışmalarımızı sonra hallederiz” dedi.

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