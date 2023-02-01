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Çekmeköy'de kadın öğretmen oyun bahanesiyle 4 öğrencisine cinsel istismarda bulundu iğrenç detaylar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy'de kadın öğretmen oyun bahanesiyle 4 öğrencisine cinsel istismarda bulundu iğrenç detaylar

Çekmeköy’de özel bir okulda kadın İngilizce öğretmeni, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadıkları sırada dört öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 42 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan öğretmen, “Öğrencilere başarı odaklı yaklaşmak istedim” diyerek kendini savundu.

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Çekmeköy’de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan E.S. (38) isimli kadın, 24 Şubat 2022 tarihinde iddiaya göre, öğrencileriyle ‘doğruluk mu cesaret mi’ oyunu oynadığı sırada 4 öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulundu.

İstismara uğradığı öne sürülen 15 yaşındaki T.K.K., E.K., E.Ö.B. ve H.B.D. isimli öğrenciler, öğretmenlerinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında 4 öğrencisine yönelik “çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, “müstehcenlik” suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 

Tutuklanan sanık E.S., Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, E.S., tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken, müştekilerden H.B.D., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.

Cinsel bölgesine dokunmuş

Tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Mağdur H. B. D. ifadesinde, öğretmeninin cinsel bölgesine ve bacağına dokunduğunu, 'doğruluk mu cesaret mi' oyununu oynarken dudağının kenarından öptüğünü öne sürdü.

"Siyahi öğretmenin cinsel organını görmek isterim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen öğrencilerden D.N.Ö ise, arkadaşının kendisine 'öğretmenin ona asansörde dokunduğunu' anlattığını söyleyerek, “Doğruluk mu cesaret mi oyunu oynadığımızda sıra E.S., öğretmene geldiğinde okulda siyahi bir öğretmen olan N.’nin cinsel organını görmek isterim demişti” dedi.

İğrenç detaylar

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın T.KK.’yı asansörün yanına çağırdığı ve mağdurun elini tutarak, eteğinin altına sokarak kalçasına dokundurduğu ve boynundan öpmesini istediği anlatıldı.

Cinsel organını ölçmesini istedi videolar izletti

Mağdur H.B.D.’yi odasına çağıran sanığın, mağdurun bacaklarına ve cinsel organına dokunduğu ve dudağının kenarından öptüğü, mağdur E.Ö.B.’ye internetten cinsel içerikli video izlettiği ve cinsel organını ölçmesini istediği ifade edildi.

Sanığın, mağdurun çıplak fotoğraflarını çekmesini istediği belirtildi. Savcı, sanığın “çocukların cinsel istismarı” ve “müstehcenlik” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

“Kendileriyle ilişkim yanlış anlaşıldı”

Tutuklu sanık E.S., söz alarak, “Mütalaayı kabul etmem. Öğrencilere başarı odaklı yaklaşmak istedim. 4 yıldır yılın öğretmeni seçildim. Kendileriyle ilişkim yanlış anlaşıldı. Suç işleme kastım yoktur. Tahliyemi talep ederim” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık E.S.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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