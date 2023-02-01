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Silvan'da CHP'nin pankartı indirildi CHP ayağa kalktı işin aslı ortaya çıktı özür geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Silvan'da CHP'nin pankartı indirildi CHP ayağa kalktı işin aslı ortaya çıktı özür geldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resminin bulunduğu “Yeter, söz milletin” pankartını ilçe başkanlığında görevli partililer indirdi, bu olaydan habersiz olan il başkanlığı pankartın polis zoruyla indirildiği açıklaması yaptı, gerçek ortaya çıkınca il başkanlığı bu defa 'Düzeltme ve özür' açıklaması yaptı.

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CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, Silvan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resminin bulunduğu “Yeter, söz milletin” pankartı söküldüğü için kınama açıklamalarında bulundu.

Daha sonra, pankartın partililer tarafından indirildiği ortaya çıkınca, bu gerçek üzerine özür açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Yanlış yere asarak polisi suçladılar

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı 'İzin alınarak asıldığı yerden, polis zoruyla indirildi' başlığıyla yapılan açıklamanın ardından gerçek ortaya çıkınca 'Düzeltme ve özür' açıklaması geldi.

Düzeltme ve özür başlığı ile yapılan açıklamada "Silvan ilçemizde, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun pankartının, önce izin verilip, sonra indirildiği yönündeki açıklamamız hakkında düzeltme yapmak gereği doğmuştur. Durumdan haberdar olunca ilk olarak il örgütümüz tarafından, olan biteni sormak üzere CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan ile temas kurulmuştur. Trafik lambasının direklerine asılan afişin doğru yer olup olmadığı sorulan Kızılkan, ilçede tüm siyasi partilerin, söz konusu direğe afiş astıklarını belirtmiştir. Kızılkan, ayrıca pankartı asmak için izin başvurusu dilekçesini emniyete verdiğini, emniyetin cevabi olur yazısını yarın alacağını belirtmiş, gece trafik polislerinin eşliğinde, söz konusu pankartın asıldığı anlara ilişkin fotoğraflar da göndererek, pankartın asılmasında ve sorun olmadığı intibaını oluşturmuştur. Ancak İlçe Kaymakamlığı, sabah asılan pankartın trafik ışığı direği olması nedeniyle indirilmesini istemesiyle, yine bizzat partililer tarafından söz konusu pankart indirilmiştir. Yanlış yönlendirme ve yanlış yere afiş asılması nedeniyle kamuoyuna verdiğimiz rahatsızlık için ilgili tüm taraflara karşı özrü bir borç biliriz. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı” denildi.

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