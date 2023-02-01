Chelsea transfer rekorunu kırdı! Enzo Fernandez için dudak uçuklatan rakam

İngiliz devi Chelsea, Benfica’nın Arjantinli yıldızı Enzo Fernandez’i 121 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu ile 8,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan ve gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Chelsea, transferde bir rekor kırdı.

Chelsea, Benfica'dan Enzo Fernandez'i 121 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Böylece bu transfer, İngiliz kulübünün aldığı en pahalı oyuncu oldu.

Rekor kırıldı

Premier Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli, Manchester City'nin Ağustos 2021'de Aston Villa'dan 117 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Jack Grealish'e aitti.

Enzo Fernandez, Benfica formasıyla 29 maça çıkan Enzo Fernandez, 4 gol atıp 7 asist yaptı.

Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası kazanan Enzo Fernandez, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.