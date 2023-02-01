Ali Babacan 'Avrupa aferin Türkiye'ye diyecek' dedi ortalık karıştı Alpay Özalan'dan dikkat çeken yanıt
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masanın ortak mutabakat metni için Avrupa'dan bakacaklar hayranlıkla 'aferin Türkiye' diyecekler" sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Fetö ve Pkk'yı kollayan Avrupa övüyorsa, yaptığınız iş Türkiye'nin hayrına değildir!" diye yanıt verdi.Abone ol
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa, bir süredir üzerinde çalışılan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna duyurdu.
9 ana başlıktan ve 2 binin üzerinde vaatlerin sıralandığı mutabakat metniyle ilgili tartışmalar sürüyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçim beyannamesini anlatırken kullandığı ifadeler tepki çekti.
Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın televizyon programında konuşan Babacan, metni eliyle havaya kaldırarak "Avrupa'dan bakacaklar hayranlıkla 'aferin Türkiye' diyecekler" dedi.
"Avrupa'yı efendileri olarak görüyorlar"
Tartışılan sözlere AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan tepki geldi. Özalan Twitter hesabından "Ali Babacan, ortak politikalar metniyle ilgili "Avrupa'dan bakacaklar. Türkiye'ye aferin diyecekler." diyor. Altılı Masa'nın tamamı köle ruhlu. Avrupa'yı efendileri olarak görüyorlar. Fetö ve Pkk'yı kollayan Avrupa övüyorsa, yaptığınız iş Türkiye'nin hayrına değildir!" ifadelerine yer verdi.