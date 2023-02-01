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Habertürk yazarı Aydemir: Kararsız seçmeni küstürmeleri an meselesi...

Habertürk yazarı Aydemir: Kararsız seçmeni küstürmeleri an meselesi...

Habertürk yazarı Bülent Aydemir bugün kaleme aldığı yazısında Altılı Masa'da aday belirleme konusunda oluşan havayı değerlendirdi. Aydemir, "Altılı Masa'da çok büyük problemler var ve bu yaşananları alternatif arayışında olan ya da bu partilere gönül vermiş seçmen, kaygıyla takip ediyor." dedi.

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HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, Altılı Masa'da aday belirleme aşamasında yaşananları değerlendirdi. Seçmenin kaygılı olduğunu iddia eden Aydemir şunları kaydetti:

Özellikle İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masaya dayatıldığını düşünüyor ve “Seçimi kaybedebiliriz” kaygısını her ortamda dile getiriyorlar. Şu ifadeyi de birçok önemli isimden duydum: “Madem adayı kendiniz belirleyeceksiniz. O zaman masaya ne gerek var?”

“Kazanabilecek aday” söyleminden, “Bizim adayımız kazanacak” söylemine geçmeleri çok kolay olmadı ancak adaylık konusundaki kritik eşiği aşmaları da pek kolay olmayacak…

Aslında son toplantıda aday isimleri konuşulmaya başlanacaktı ancak hiç kimse buna cesaret edemedi. Ne, “Ben adayım” ne de “Bizim adayımız şudur” diyebildiler. Aday isminin konuşulmadığı bilgisi, toplantının hemen ardından dışarı sızdı.

Zaman geçtikçe masada stres artıyor. Seçmende, “Önlerine gelen fırsatı tepiyorlar” algısı yerleşmeye, olumsuz propaganda karşılık bulmaya başladı. Seçmen, Altılı Masa'yı bir alternatif olarak görmekten giderek uzaklaşıyor.

 Altılı Masa'nın havayı bir türlü kendi lehine çeviremediğini belirten Aydemir, "Bu, dışarıdan kaynaklı etmenlerden değil, kendi içlerindeki sorunları dışarıda yaşamaları ya da çekinmeden dışarı yansıtmalarından kaynaklanıyor. Küskün ya da kararsız denilen seçmeni, kendi partilerine ve sandığa küstürmeleri an meselesi…" görüşünü savundu.

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