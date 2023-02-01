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İstanbul'dan cenaze taşıyan otobüs devrildi! Durumu ağır olanlar var

İstanbul'dan cenaze taşıyan otobüs devrildi! Durumu ağır olanlar var

İSTANBUL'dan Kastamonu'ya cenaze taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, Kastamonu-Taşköprü Karayolu, Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyüne getirilen cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan Esenler Belediyesine ait Zeki Demirçelik (55) idaresindeki 34 EEA 343 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Yaralıların kimlikleri

Refüje çarpan otobüs, şarampolde devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Zeki Demirçelik ile Oğuzhan Korkmaz (24), Mustafa Şahin (31), Seyhan Adalı (34), Hakan Sönmez (44), Gülten Korkmaz (47), Osman Şen (68), Musa Korkmaz (30), Abdullah Yılmaz (56), İhsan Korkmaz (47), Satiye Korkmaz (57), Cengiz Korkmaz (54), Turhan Altunlu (32), Ahmet Demir (73), Tevrat Kuloğlu (47) ve Samet Demir (24) yaralandı.

İki kişinin durumu ağır

Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile kaza Kastamonu ve Taşköprü'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza sebebiyle trafik, tek şeritli olarak sağlandı.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Otobüste bulunan Yakup Korkmaz’a ait cenaze de AFAD ekiplerince otobüsten çıkartılarak cenaze nakil aracına alındı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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