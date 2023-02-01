Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı

Ahmet Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ile henüz bilinmiyor. Yani Ahmet Kural'ın kansere yakalanıp yakalanmadığı önümüzdeki günlerde tümöre yapılacak patoloji incelemesi ile ortaya çıkacak.