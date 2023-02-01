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Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı

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Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı

Bir süredir rahatsızlık çeken Ahmet Kural’ın belinde tümör tespit edildi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın apar topar ameliyat masasına yattığı öğrenildi. Ahmet Kural'dan operasyonla alınan tümör iyi huylu mu kötü huylu mu? "osteoid osteoma" tümörü tıpta nasıl geçiyor?

Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı

Bir süredir sağlık soruları yaşayan Ahmet Kural,  Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde belinden operasyon geçirdi. 

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Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı

Ünlü oyuncu, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı oldu.

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Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı

Operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet Kural, normal odaya alındı. 

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Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı

Ahmet Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ile henüz bilinmiyor. Yani Ahmet Kural'ın kansere yakalanıp yakalanmadığı önümüzdeki günlerde tümöre yapılacak patoloji incelemesi ile ortaya çıkacak.

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