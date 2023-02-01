Ahmet Kural acil ameliyat oldu belinden tümör çıktı! Sağlığı nasıl? Ünlü oyuncu kansere mi yakalandı
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Bir süredir rahatsızlık çeken Ahmet Kural’ın belinde tümör tespit edildi! Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın apar topar ameliyat masasına yattığı öğrenildi. Ahmet Kural'dan operasyonla alınan tümör iyi huylu mu kötü huylu mu? "osteoid osteoma" tümörü tıpta nasıl geçiyor?
Bir süredir sağlık soruları yaşayan Ahmet Kural, Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde belinden operasyon geçirdi.
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Ünlü oyuncu, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı oldu.
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Operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet Kural, normal odaya alındı.
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Ahmet Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ile henüz bilinmiyor. Yani Ahmet Kural'ın kansere yakalanıp yakalanmadığı önümüzdeki günlerde tümöre yapılacak patoloji incelemesi ile ortaya çıkacak.
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