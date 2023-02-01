Emekli astsubay tatil için gittiği evinde ölü bulundu!

İZMİR’de yaşayan emekli astsubay, tatil için geldiği Denizli’nin Çivril ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu.Abone ol
İzmir’de yaşayan emekli astsubay Hasan Hüseyin Korkmaz (48), tatil için Denizli’nin Çivril ilçesine geldi. Korkmaz’dan haber alamayan eşi, komşularına durumu anlatarak eve bakmalarını istedi. Eve giden komşular pencereden baktığında astsubayı yerde yatarken gördü.
Ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan; hayatını kaybeden emekli astsubayın ölüm nedeni bilinmezken, otopsi raporuna göre hareket edileceği öğrenildi.