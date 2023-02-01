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Kamu işçileri ve memurları yakından ilgilendiriyor! Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

Kamu işçileri ve memurları yakından ilgilendiriyor! Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

TÜRK-İŞ, kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için yarın toplanacak.

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Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Sözleşmeye dair talepleri oluşturmak için bünyesinde TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında Kamu Koordinasyon Kurulu oluşturan ve üç kez toplanan TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak ortak bir taslak metin için de HAK-İŞ ile görüşmelerini sürdürüyor.

TÜRK-İŞ bünyesindeki Kamu Koordinasyon Kurulu, kamu işçilerinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için yarın bir kez daha toplanacak.

Bu toplantının ardından son şekli verilecek olan kamu işçisinin zam talebini içeren metin, hafta başı itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

Uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'de imzaladıkları protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresinin ocak ayında sona erdiğini, geri kalanının ise mart ayında biteceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacakları taleplerin büyük bir bölümünü belirlediklerini, kalanları da en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Bakanlığa sunacağımız ortak metne son şeklini vermek için HAK-İŞ ile de temas halindeyiz. Bu kapsamda iki kez bir araya geldik. Faydalı ve verimli bir süreç oldu. Bu hafta bitmeden mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi netleştireceğiz. Ardından metni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacağız. Sözleşmelerin bir kısmının süresinin de dolduğu göz önünde bulundurularak, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz."

Memurları da yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerininin belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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