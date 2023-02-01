Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Altılı Masa'nın seçim beyannamesini yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor. "Karşımızda henüz aday belirlemekten aciz olan bir masa olduğunu unutmuyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında izleyebilirsiniz...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

- TBMM bizim için ülkemiz adına verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolüdür. Biz çareyi her zaman burada aradık. Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktığımızda çareyi başka yerde değil burada aradık.

- FETÖ'cü alçakların bombalarla saldırdığında bile direnişi burada sürdürdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı meclisimizle birlikte yazacağız.

- Yeni yönetim sistemimizin sistemin restorasyonlarını da yine meclisimizle yapmayı düşünüyoruz. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek, Rabbim hemen hemen hepsini yerine getirmeyi bizlere nasip etti. 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan krizlere rağmen asla vazgeçmedik, asla geri adım atmadık.

- Önümüzde çıkarılan engellere, saldırılara rağmen hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. Başka bir ülkenin başına gelse çok büyük yıkımlara neden olacak badireyi Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle atlattık. Cumhuriyetimiz yaş aldık. Milletimizin feraseti güçlenmiş eski tezgahlar , eski senaryolar işlememeye başlamıştır.

- Kendi krizleri içinde çırpınan bir Türkiye'den küresel krizlere meydan okuyan Türkiye'ye geldik. AK Parti, bu zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Sadece 20 yılda asırlık kalkınma adımlarını hayata geçirmesinde böyle bir arka plan vardır.

- Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınması öyle hızlı oldu ki; muhalefet bile bunun altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde Ortak Politikalar Metni yayınladılar. Böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor.

- Karşımızda gerçi henüz cumhurbaşkanı adayı belirmekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koyacaklarını sanmıyoruz. Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Milletimizin adına üzüntü duyduk.

- Kendimiz adına değil, bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. Buradan gençlere güzel eğlence malzemesi çıkar dedik. Milletimiz adına üzüntü duyduk.

- Şu kadarını söyleyeyim, bunlar ülkede ne yapılıp edildiğine bile bakmamışlar. Baksalar, vaat ettiklerinin daha fazlasının yapılmış ya da yapılmakta olduğunu görürlerdi.

- Metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diye masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar.

- OHAL kararlarını iptal edeceğiz diye, kapı arkası PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Terör örgütlerini kullananlara selam veriyorlar.

Ali Babacan'a 'aferin' tepkisi

- Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın? Düştükleri hale bak.

- Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesine bağlanan F-35 projesine geri döneceğiz diyerek bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlara selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızdan vazgeçeceğiz diyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. Bir tek kazanımları ve hayalleri ile milletimizin kendisine selam vermemişler.

Azıcık ders çalışsaydınız bari

- Bir tek kazanımları ve hayalleri ile milletimizin kendisine selam vermemişler. Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız.

- (Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na) Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken Merkez Bankası'nın Ziraat Bankası’nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün ne iş yapıyordunuz. Herhalde bunlar uykudaydı.

- Önümüzdeki 5 yılda yüzde 5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.

Muhalefetin amacı muhalefetten düşmemek

- Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, ülkemizde bir dönem bu konuları işleyen bir bölümü hatırladım, muhalefetin amacı iktidarı gelmek değil midir diyen bir oyuncu, 'Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir' diyor. Bir diğer oyuncu da 'muhalefette olmak, iktidarda olmaktan daha iyidir, aynı maaşı alırsın, sorumluluk altına girmezsin'.

Bay bay Kemal!

- Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın örneğinidir. Yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz biliyorsunuz. Bu zat, adaylığa niyetlenince kendine sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan bunu sloganı hale getirmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı.

- Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, kendisine yeni sloganını vereyim; bay bay Kemal! Telifini de istemeyiz, tepe tepe kullansın!

Niye aylardır adaylığıma itiraz etmediniz

- Daha geçen hafta adaylık meselesinde aynı hasisliğinin örneğini sergilediler. Biz çıkartamıyoruz, Cumhur İttifakı'nın da adayı olmasın dediler. Anayasa, seçim kanunu ortada, geçen haftaya kadar aklınıza gelmedi mi, madem böyle düşünüyorsunuz niye aylardır toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz? Neresinden tutsanız elinizde kalıyorlar.

Menderes'in sloganlarını çalmışlar

- Milletten alamadıkları iktidara kimi zaman darbecilerin kimi zaman vesayetçilerin ihsanı olarak konmak bunların tarihinde var. Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes'in sloganlarını çalıp genel merkezlerine asmışlar. Bunların Allah'tan korkularını bilmeyiz ama milletten utanmadıkları da kesin.

Sözü de kararı da millete bırakacağız

- İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta bu utanmazlık siyasetine yeter diyecektir. Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

- Birileri kendi sırça köşklerinde siyasetçilik oynayadursun, biz her fırsatta milletimize gittik, gidiyoruz. Sadece 2022 yılbaşından bu yana tam 49 il ziyareti yaptık.

Senin gücün bunlara yetmez!

- Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı, TOGG'u kapatırsın! Bay Kemal senin gücün bunlara yetmez! Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın! Yanındakilerden de sana fayda gelmez!

- Kapatacağız dedikleri şehir hastanelerinin en büyüğünü Ankara'ya açtık. Bay Kemal, seni SSK'dan tanırız, ne hale getirdin oraları biliriz! Savaş Ay hayatta olsa da senin yaptığın genel müdürlüğü tekrar anlatsa!

Efendilerinden aferin almak için...

- Onlar Altılı Masa'da devam etsinler, biz meydanlarda devam ediyoruz. Açıkladıkları programı, millete hizmet etmek için değil, Batılı efendilerinden aferin almak için hazırladıklarını açıkça ikrar etmekten çekinmiyorlar.

- Göbeğini kaşıyan adam diyerek değerlerine hakaret ettikleri milletin, bugün tıpış tıpış giderek bize oy vereceksin diyerek iradesini hiçe sayıyorlar.

Gezi olaylarında ne varsa o var

- Hükumete geldiğimizde vesayet güçlerinin bize dayattığı Gezi olaylarında şart olarak önümüze konan, kendilerinin siyasi ve hukuki mecralarda engellemek için uğraştıkları ne varsa, bu metnin ruhunda mevcut hepsi.

- Biz Türkiye yüzyılı hayali ile geleceğe bakarken, bunların milletin kazanımlarına göz dikmek dışında hiçbir heveslerinin olmadığını bir kez daha gördük.