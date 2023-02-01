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Bahçelievler’de vahşet! Çalıştığı evde doğurduğu bebeği camdan attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bahçelievler’de vahşet! Çalıştığı evde doğurduğu bebeği camdan attı

İSTANBUL Bahçelievler’den son gelen haber kan dondurdu. Temizlikçi olarak çalıştığı evde doğum yapan yabancı uyruklu kadın, çocuğunu 4’üncü kattan aşağı attı.

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Edinilen bilgiye göre  S.B isimli kadın bir evde temizlikçi olarak yatılı kalıyordu. Bu sürede hamile olan S.B. durumunu ev sahiplerinden sakladı.

Dün gece ise sessizce doğum yapan temizlikçi kadın bebeğini bir poşete koyup 4’üncü katın penceresinden aşağı attı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda polis ekipleri kadını gözaltına aldı.

Aynı binada esnaflık yapan Mehmet Ardal “Bebeği öldürüp 4’üncü kattan aşağı atmışlar. Yabancı uyruklu bir kadın evde doğum yapınca ev sahipleri duymasın diye öldürüp atmış. Kadın bir kaç hafta önce başlamış işe biz hiç görmedik. Biri atarken çocuğu görmüş ama çocuk olduğunu anlamamış. Daha sonra çocuk olduğunu öğrenince polise şikayet etmiş” dedi.

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