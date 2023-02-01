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Bakan Akar'dan Kuzey Irak üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kuzey Irak üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar üsse saldırı iddiasına "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor" dedi.

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Bakan Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısına ilişkin sorusunu cevapladı.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın...

Akar, TSK'nın terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, aralıksız artan bir şiddette, artan bir tempoda; terörü, teröristi kaynağında yok etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir azim ve gayretle büyük bir kahramanlıkla mücadeleyi sürdürüyor. Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı da anında misliyle gerekli karşılık veriliyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" dedi.

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