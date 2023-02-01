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Gökyüzünde ışık saçan gizemli sarmal nesne! Ne olduğu ortaya çıktı...

Gökyüzünde ışık saçan gizemli sarmal nesne! Ne olduğu ortaya çıktı...

ABD'nin Hawaii eyaletinde gökyüzünde etrafına mavi ışık saçan sarmal biçimli nesnenin sırrı çözüldü. Gizemli görüntünün, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzaya roket fırlatmasının ardından meydana geldiği öğrenildi. Yetkililer, roket yakıtı fırlatıldığında donarak kristalleştiğini ve güneş ışınlarının da yansımasıyla söz konusu görüntünün oluştuğunu ifade etti.

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Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Hawaii eyaletinde gökyüzünde etrafına mavi ışık saçan sarmal biçimli bir nesne gözlemledi. Üstelik birçok vatandaşın da şahit olduğu bu olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve bazı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Gizemli nesnenin dünya dışı bir cisim olabileceğine dair çok sayıda paylaşımlar yapıldı.

Arkasından Elon Musk çıktı

Araştırmacıları şaşırtan görüntünün bir SpaceX roketinin fırlatılmasından sonra meydana geldiği anlaşıldı.

Milyarder girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX, geçen çarşamba ABD Uzay Kuvvetleri için uzaya bir GPS uydusu fırlattı.

Gökyüzündeki sıra dışı mavi nesne, uydunun fırlatılmasından kısa bir süre sonra, Maunakea'nın zirvesinde bulunan Subaru Teleskobu tarafından kameraya yakalandı.

Araştırmacılar, spiral şeklin, Falcon 9'un okyanusa uzun alçalması sırasında gereksiz yakıtı dışarı atan üst aşaması olarak yorumladı. Yetkililere göre, roket yakıtı fırlatıldığında donuyor ve spiral şeklinde kristalleşiyor. Ardından Güneş ışınlarının yansımasıyla göz kamaştırıcı bir şekilde parlıyor.

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