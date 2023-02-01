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FBI evi bastı eski manken Yeşim Erçetin ve eşi gözaltına alındı! Karı-kocaya şok suçlama

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FBI evi bastı eski manken Yeşim Erçetin ve eşi gözaltına alındı! Karı-kocaya şok suçlama

AMERİKA'da yaşayan Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi Kardeseci, FBI baskınıyla gözaltına alındı. Eski manken ve eşine yönelik suçlama belli oldu. Öte yandan Yeşim Erçetin'in gözaltına alınmasıyla ilgili, eski eşi Emre Matraş konuştu. Matraş 'Mümkün değil' diyor.

FBI evi bastı eski manken Yeşim Erçetin ve eşi gözaltına alındı! Karı-kocaya şok suçlama

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, geçen sene Fevzi Kardeseci ile Miami’de evlendi. Amerika’da yaşamaya başlayan Erçetin ve Kardeseci, FBI şoku yaşadı.

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FBI evi bastı eski manken Yeşim Erçetin ve eşi gözaltına alındı! Karı-kocaya şok suçlama

‘2. Sayfa’ adlı magazin programında yer alan habere göre çift, evlerine düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

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FBI evi bastı eski manken Yeşim Erçetin ve eşi gözaltına alındı! Karı-kocaya şok suçlama

Yeşim Erçetin ve eşinin kripto piyasasında usulsüzlük yapmakla suçlandıkları öne sürüldü. Çiftin kripto üzerinden insanları dolandırdığı ifade edildi.

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FBI evi bastı eski manken Yeşim Erçetin ve eşi gözaltına alındı! Karı-kocaya şok suçlama

Yeşim Erçetin'in hesabına bloke koyulduğu ve pasaportuna el konulduğu öğrenildi. 

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