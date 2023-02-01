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E-devlet'ten yepyeni bir özellik daha! Artık o işlemler de yapılacak son güne dikkat

E-devlet'ten yepyeni bir özellik daha! Artık o işlemler de yapılacak son güne dikkat

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2023 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçilerin ürün güncelleme taleplerini, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapabileceği belirtildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımın dijitalleştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ÇKS kayıt yenilemeleri için 1 Ekim 2022 itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirilmişti. Bu sürecin bir devamı olarak, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat’tan itibaren ilk kez e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Son tarih 28 Şubat

Güncelleme talepleri için İl/İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine şahsen de başvuruda bulunulabilecek. Ürün güncelleme başvuruları, 28 Şubat tarihinde sona erecek.

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