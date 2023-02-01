Otomobil şarampole uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti

SiVAS’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre Salih Konutçu idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Muharrem Önsöz ve Bilal Konutcu hayatını kaybederken D.Ö. ise yaralandı.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.