BIST 4.878
DOLAR 18,81
EURO 20,49
ALTIN 1.165,79
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Manchester City Arda Güler için gözlemci gönderdi raporun ayrıntıları ortaya çıktı

Manchester City Arda Güler için gözlemci gönderdi raporun ayrıntıları ortaya çıktı

Premier Lig ekibi Manchester City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i izlemesi için gözlemci gönderdi. 17 yaşındaki oyuncu için hazırlanan raporun ayrıntıları belli oldu. Raporda genç oyuncuya övgüler yağdı.

Abone ol

Manchester City, Arda Güler'in izlenmesi adına kupadaki Rizespor ve ligdeki Kasımpaşa maçlarına gözlemci gönderdi.

Fanatik'in haberine göre, Arda Güler’i izleyen Manchester City scoutu genç oyuncu için övgü dolu sözlerde bulundu.

Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor

Arda Güler ile ilgili hazırlanan raporun İngiltere'ye gönderilmesinin ardından Manchester City'nin rapor doğrultusunda ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Raporda, Arda Güler’in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Oyuncunun henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine güvenli bir şekilde yer aldığı ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı vurgulandı.

"Gelişime son derece açık bir oyuncu”

Ayrıca Arda’nın oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki başarısı ile yüksek teknik kapasitesine dikkat çekilerek, “Gelişime son derece açık bir oyuncu” denildi. Manchester City’li gözlemci, 17 yaşındaki futbolcunun fiziken güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiğini de belirtti.

PSG’nin de 17 yaşındaki oyuncu için çok istekli olması, pazarlığın kızışmasını sağlayabilir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gabar'da keşfedildi Dünyanın 2022'deki en büyük 10 keşfi arasına girdi değeri 12 milyar dolar
Foto Galeri Gabar'da keşfedildi Dünyanın 2022'deki en büyük 10 keşfi arasına girdi değeri 12 milyar dolar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
E-devlet'ten yepyeni bir özellik daha! Artık o işlemler de yapılacak son güne dikkat
E-devlet'ten yepyeni bir özellik daha! Artık o işlemler de yapılacak son güne dikkat
Bugün değiştirildi! Şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu
Bugün değiştirildi! Şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu
Ayakkabı sektöründen yeni karar indirim oranı belli oldu bu ay itibariyle yansıyacak
Ayakkabı sektöründen yeni karar indirim oranı belli oldu bu ay itibariyle yansıyacak
Otomobil şarampole uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil şarampole uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti
Babasının arabasını izinsiz alıp trafiğe çıktı 16 yaşındaki çocuk için sonu kötü bitti
Babasının arabasını izinsiz alıp trafiğe çıktı 16 yaşındaki çocuk için sonu kötü bitti
Gökyüzünde ışık saçan gizemli sarmal nesne! Ne olduğu ortaya çıktı...
Gökyüzünde ışık saçan gizemli sarmal nesne! Ne olduğu ortaya çıktı...
Bahçelievler’de vahşet! Çalıştığı evde doğurduğu bebeği camdan attı
Bahçelievler’de vahşet! Çalıştığı evde doğurduğu bebeği camdan attı
Bakan Akar'dan Kuzey Irak üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili açıklama
Bakan Akar'dan Kuzey Irak üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili açıklama
Azerbaycan'da 'casusluk' operasyonu; İran'la bağlantılı kişiler gözaltına alındı
Azerbaycan'da 'casusluk' operasyonu; İran'la bağlantılı kişiler gözaltına alındı
Kamu işçileri ve memurları yakından ilgilendiriyor! Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...
Kamu işçileri ve memurları yakından ilgilendiriyor! Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'yı topa tuttu! AK Parti vekillerine 'Öyleyse maaşınız haram' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'yı topa tuttu! AK Parti vekillerine 'Öyleyse maaşınız haram' dedi