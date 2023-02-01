Bugün değiştirildi! Şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu

ERZURUM'da Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli’nin ismi, Aziziye İlçe Polis Merkez Amirliğine verildi. Şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

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Şehit Birol İli’nin ismi Aziziye İlçe Polis Merkez Amirliğine verildi. Polis merkezinin yeni ismi ise Dadaşkent Şehit Birol İli Polis Merkezi Amirliği oldu.

Şehidin yakınları duygu dolu anlar yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi Serap İli, "En azından oğlumun adı yaşar" diye konuşurken, şehit babası Erol İli ise, "Oğlumun adı sonsuza kadar bir polis merkezinin ismi olarak yaşayacak, bu düşünceyle hareket eden tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.



