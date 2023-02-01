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AYM'de başkanlık seçimi yarın yapılacak

AYM'de başkanlık seçimi yarın yapılacak

Anayasa Mahemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin bu ay dolması sebebiyle Yüksek Mahkemede yarın başkanlık seçimi yapılacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) yarınki Genel Kurul gündemine, Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimini aldı.

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapılacak.

Yeni isim 4 sene başkanlık yapacak 

Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılacak seçimde, görev süresi biten Arslan da yeniden aday olabilecek.

Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan aday, 4 yıllığına başkanlık görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Arslan iki kez başkan seçildi

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başladı.

AYM
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