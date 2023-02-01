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Beşiktaş'ta ikinci 'Weghorst' krizi; yönetime ayrılık mektubu gönderdi!

Beşiktaş'ta ikinci 'Weghorst' krizi; yönetime ayrılık mektubu gönderdi!

Beşiktaş'ta, apar topar Manchester United'a transfer olan Weghorst'tan sonra ikinci kriz. Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest'tan teklif alan Romain Saiss'in ayrılık isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

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Ara transfer döneminde Wout Weghorst'un Premier Lig devi Manchester United'e gitmesinin ardından eski golcüsü Aboubakar'ı kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında kalmak isteyen Beşiktaş'ta büyük bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest'ın kadrosuna katmak istediği Saiss, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Karagümrük maçına kulübede başladı

Beşiktaş yönetimine ayrılmak istediğini belirten Saiss'in bu tavrı herkesi şaşırttı. Şenol Güneş de tecrübeli stoperi ilk on birden çıkarıp maça yedek kulübesinde başlattı.

Şenol Güneş: yedek başlattık

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Maça göre böyle bir karar verdik ve onu yedek başlattık" sözlerini kullandı. Futbolcu ikinci yarıda oyuna girdi.

Bu sezon 15 maç oynadı

Siyah-beyazlılara geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz bir şekilde transfer olan Faslı stoper 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı formayla bu sezon 15 resmi maça çıkan Saiss'in 1 asisti bulunuyor.

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