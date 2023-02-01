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Ekrem Açıkel TGRT Haber'e ara verdi İsmail Saymaz'a göre nedeni belli

Ekrem Açıkel TGRT Haber'e ara verdi İsmail Saymaz'a göre nedeni belli

TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in görevine bir süre ara verildi. Açıkel, "Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti" dedi. İsmail Saymaz ise Açıkel'in hükümeti eleştirel sunumu nedeniye ekrandan uzaklaştırıldığını iddia etti.

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TGRT Haber Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, kanal ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekrem Açıkel, “Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem. Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz: Eleştirel sunumu yüzünden çekiliyor

Açıkel’in paylaşımını alıntılayan Gazeteci İsmail Saymaz ise Ekrem Açıkel’in eleştirel sunumu nedeniyle seçim döneminde ekrandan çekildiğini söyledi.

İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TGRT’de ana haberleri sunan Ekrem Açıkel, bu görevinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Başarısızlıktan mı? Tam aksine… Ekrem, eleştirel sunumuyla TGRT ana haberleri izlenir kılmıştı. Bu yüzden seçim döneminde ekrandan çekiliyor.”

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