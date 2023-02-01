Fenerbahçe Onur Bulut'u bitiriyor! Kayserispor'un transfer için 3 şartı ortaya çıktı

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili iki kulüp başkanının görüştüğünü söyleyerek, "Eğer futbolcunun menajerleri de yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek" dedi. Ayrıca Koç yaptığı açıklamada transferin gerçekleşmesi için Kayserispor'un 3 şartını da açıkladı. İşte flaş transferde detaylar...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de Kayserispor'da top koşturan Onur Bulut için harekete geçtiği ortaya çıkmıştı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada kulüp başkanlarının görüştüğünü ve transfer için 3 şartının olduğunu açıkladı.

Kulüp Başkanları görüştü

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcu Onur Bulut'un, Fenerbahçe'ye olan transferini değerlendirdi. Koç, "Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, başkanımız Ali Çamlı'yı aradı ve 15 dakika görüşmek istediğini söyledi. Toplantıda her iki Ali başkan da bir görüşme yaptı" dedi.

Fenerbahçe Kulübü resmi olarak Onur'u transfer etmek istediğini söyleyen Koç açıklamasının devamında, Ardından Kayserispor yönetimi de kendi içerisinde bir değerlendirme yaptı ve bir rakam telaffuz edildi. Sabahında Fenerbahçe bunu kabul ettiğini söyledi. Ardından Onur'un menajerlerini Kayseri'ye çağırdık ve görüştük. Menajerler de olumlu baktılar ve İstanbul'a gittiler. Eğer futbolcunun menajerleri de Fenerbahçe ile yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un transfer için 3 şartı var

Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de Kayserispor'un Thiam için Fenerbahçe'ye bir borcu vardı, bunun silinmesi. İkincisi Onur'un sezon sonuna kadar Kayserispor'da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretinde bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor'a ödenmesi. Bu şartlarda bu işi sonuçlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.