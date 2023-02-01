Meteoroloji'den 6 ile çok kritik uyarı! Saat verildi tipi etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra, Şanlıurfa’nın kuzeydoğusu Siverek ilçesi ve Karacadağ bölgesi, Şırnak merkez, Uludere, Beytüşşebap ilçeleri, Diyarbakır’ın kuzeyi ve yüksek kesimleri Çermik, Çüngüş, Ergani, Hani, Lice, Kulp, Hazro, Eğil, Kocaköy ilçesi ve Karcadağ bölgesi, Siirt'in kuzey ve doğusu ile Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh ilçesi, Batman’ın yüksek kesimleri ile Kozluk ve Sason ilçesinin yanı sıra Mardin’in yüksek kesimlerinde, gece saatlerinden sonra 20 santim üzeri kar yağışı beklendiği bildirildi.

Dikkatli olun!

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.