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MHP’den istifa etmişti rozetini CHP Lideri Kılıçdaroğlu taktı

MHP’den istifa etmişti rozetini CHP Lideri Kılıçdaroğlu taktı

Geçtiğimiz haziran ayında MHP'den istifa ettiğini duyuran Engin Ayengin CHP'ye katıldı. Ayengin'e CHP parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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2018 Genel seçimlerinde Afyonkarahisar'dan 2018 Genel seçimlerinde Afyonkarahisar'dan milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin geçtiğimiz Haziran ayında partisinden istifa etmişti. MHP'den istifa eden Engin Ayengin, CHP'ye katıldı. Ayengin'e CHP parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Ayengin'in CHP'ye katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “TBMM'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2018 Genel seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı olup bir süre önce partimize katılan Engin Ayengin'e rozetini taktı. Aramıza hoş geldiniz…” ifadelerini kullandı.

İstifasını sosyal medyadan duyurdu

Sözcü'nün haberine göre, o dönemde istifasını sosyal medya hesabından duyuran Ayengin, “Varlık amacımın farkına vardığım gün itibarı, tüm benliğimi adamış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Türk milleti ve aziz vatanımın geleceği için hizmet etmeyi bir borç bildim. Atatürk ve Ülkü kimliğimden asla taviz vermeden yürümüş olduğum yolu bir şeref saydım ve sayacağım. Bu yolda tek başıma kalsam son nefesime kadar yürüyeceğim.

Bugünden itibaren şahsiyetimi, kişiliğimi ve varlığımı borçlu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden üzülerek istifa ettiğimi tüm eş, dost, akraba ve seven sevmeyen herkese duyurmak istiyorum. Geldiğimiz 20 yıllık bu süreç, hangi partili olduğumuzun hiç bir önemi olmadığını ayan beyan ortaya koymuştur. Tek gerçeğimiz kimin Atatürk yolunda yürüdüğüdür. Saygı ve sevgilerimle” ifadelerini kullanmıştı.

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