Kırmızı ete zammı geliyor? Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ramazana iki ay olmasına rağmen et fiyatlarına ilişkin spekülatif açıklamalar yapılmaya başlandığını belirterek, "Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız." dedi.

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'de kişi başı et tüketiminin daha da artmasını sağlamak için federasyon olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Ramazana iki ay olmasına rağmen et fiyatlarının artması için spekülatörlük yapıyorlar. Sayın Bakanımız da açıkladı. Ülkemizde yeterince hayvanımız da etimiz de var. İnsanımız gitsin etini alsın istiyoruz." diyen Yardımcı zam iddialarına da son noktayı koydu.

"Kırmızı ete zam yapmayacağız"

Hem üreticiyi, kasabı hem de vatandaşı korumanın önemli olduğunu ifade eden Yardımcı, şöyle konuştu:

"Ramazan için biz şimdiden çalışmalara başladık. Her yıl ramazanda söylediğim spekülatörler çıkıyor, devletimiz bunu dengelemek için Et ve Süt Kurumu aracılığıyla et getiriyor, getirecek de. Ben her zaman buna karşı olduğum halde, bu sefer karşı değilim. Spekülatörler için devletimiz gerekeni yapacak. Et ve Süt Kurumu denge olsun, hem üreticiyi hem esnafı korusun ve herkes kazansın istiyoruz. Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız. Spekülatörlerin karşısındayız, korkumuz da yok. Her yıl aynısını yapıyorlar, devletimiz buna yönelik tedbirini alıyor."