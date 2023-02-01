Kimse bilmiyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor! Sakın bunu yapmayın

Evin her yerinde kullanılan elektronik ev eşyaları yanlış kullanım sonucu elektrik faturasını kabartıyor. Bunu önlemenin birkaç yolu var. Bu yöntemleri izleyerek sizde elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. İşte adım adım uygulamanız gereken o yöntemler: