Kimse bilmiyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor! Sakın bunu yapmayın
Mutfakların olmazsa olmaz araç gereçleri arasında yer alan buzdolabı büyük bir kullanım rahatlığı sağlıyor. Yiyeceklerin bozulmasını engelleyen buzdolapları gece gündüz demeden hiç kapatmadan kullanılıyor. Son zamanlarda elektrik faturasının ikiye katlanmasıyla birlikte buzdolabı kullanırken yapılan hataları gözler önüne serdi. Peki, buzdolabı kullanırken elektrikten nasıl tasarruf edilir? İşte cevaplar:
Evin her yerinde kullanılan elektronik ev eşyaları yanlış kullanım sonucu elektrik faturasını kabartıyor. Bunu önlemenin birkaç yolu var. Bu yöntemleri izleyerek sizde elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. İşte adım adım uygulamanız gereken o yöntemler:
Mutlaka contaları kontrol edin
Buzdolabını kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken detaylardan biri de sürekli açılıp kapanırken kullanılan kapı contalarıdır. Kapı contaları bozulduğunda yaptırırsanız contalar sıkıca kapanır ve soğuk havanın içeride kilitli kalmasını sağlar.
Kapı contalarının bozulduğunu anlamak için bu yöntemi deneyebilirsiniz.
Buzdolabının kapağını kapatın ve conta ile kapı arasına bir parça kağıt sıkıştırın. Folyoyu çıkarırken direnç hissederseniz, conta hala iyi durumda demektir. Ancak çok kolay çıkıyorsa, buzdolabınızın contasının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor demektir.
Bir diğer uygulayabileceğini yöntem ise;
Geceleri veya mutfağınız karanlık olduğunda buzdolabına bir el feneri de koyabilirsiniz. Buzdolabının kapağını kapatın. Işık görünüyorsa, contanın artık sıkı olmadığı anlamına gelir.