BBP lideri Mustafa Destici'nin acı günü ölen babasını böyle anlattı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de dün vefat eden 89 yaşındaki babası Ali İhsan Destici’nin cenaze namazı öncesinde açıklamalarda bulundu. Babasını anlatan Destici, "İlçemizde ve köyümüzde pek çok talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz, dosdoğru yaşamış bir insandı" dedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Emek Mahallesi'nde yaşadığı evde fenalaşarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Destici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının vefat ettiği haberini alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, karayoluyla Ankara’dan Eskişehir’e geldi.

Memleketi Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek olan Ali İhsan Destici’nin cenazesi evine ulaştı. BBP Genel Başkanı Destici, babasının cenazesi başında dua etti.

“Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik”

Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Genel Başkan Destici, babası Ali İhsan Destici’yi anlattı. Sadece babasını değil hocasını da kaybettiğini kaydeden Destici, "İlçemizde ve köyümüzde pek çok talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz, dosdoğru yaşamış bir insandı. Ben 5-6 yaşımdan itibaren hatırlıyorum. O yaşlarda tabii biraz daha böyle hayal meyal ama daha sonrasında berrak bir şekilde hatırlıyorum. 50 senesine şahitlik ettim. Elhamdülillah, hiçbir yanlışını görmedik. Hayatını inandığı gibi, emir olunduğu gibi, yüce Allah suresinde 'emir olunduğu gibi dosdoğru yaşayın' diyor. Babamız da emir olunduğu gibi dosdoğru hayatını yaşadı. Buradaki bütün köylülerimizde, arkadaşları da, talebeleri de tanıyan herkes, onun şahididir" ifadelerini kullandı.

“Hayatında, olduğu gibi dosdoğru yaşayan bir iman erini kaybettik”

Babasının hayatını Kur’an ahlakına göre yaşadığını ve bir iman erini kaybettiklerini belirten Mustafa Destici, "Çok güzel bayramlar geçirdik. Çok güzel yazlar, kışlar geçirdik. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. İyi, güzel bir insanı Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bir insanı kaybettik. İyi bir Müslümanı kaybettik. Bir iman erini, hayatında olduğu gibi dosdoğru yaşayan bir iman erini kaybettik. Tabii buradaki hemşerilerimiz, güzel bir komşularını, iyi bir hemşerilerini kaybetti. Biz de babamızı kaybettik. Babamız bizim hayatımızda da hep örnek olmuştu. Güzel bir örnek olmuştu. Elhamdülillah hepimizi de sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde yetiştirdi. Biz ona şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz ondan razıydık. Babamızdan razıydık. Rabbim de razı olsun inşallah" diye konuştu.

“İnşallah Hakk’a uğurlayacağız”

Cenaze namazı için Gecek Mahallesine gelen herkese teşekkürlerini ileten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şunları söyledi:

"Buradan inşallah Hakk'a uğurlayacağız. Ben buraya kadar Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bütün arkadaşlarımıza da bütün kardeşlerimize de akrabalarımıza da, hemşerilerimize de dava arkadaşlarımıza da, misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız, siyasi partilerimizin genel başkanları, bakanlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, basınımızın, medyamızın kıymetli isimleri, Anadolu'dan her tarafından partili, partisiz binlerce, on binlerce arkadaşımız dünden beri bizi arıyor. Ben kendilerini de acımızı paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Allah onlardan da razı olsun diyorum."