Dini nikahlı eşi sokak ortasında bıçakladı yüzü paramparça olan kadın konuştu

Tek gözünü kaybetme ihtimali var

Yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan G.Ç.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Acılı kadın, yardım istedi. G.Ç., “Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana, yarın size. Ailemi, çocuklarımı tehdit ediyor, müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum. Bütün kadınlar gibi ölmek istemiyorum, çocuklarımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum ben. Ne olur yardım edin” ifadelerine yer verdi.