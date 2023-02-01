Fenerbahçe Adana'ya uçtu; Kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. yeni transfer Jayden Oosterwolde de kadroda yer aldı. Fenerbahçe kafilesinin Adana yolculuğu da başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

3 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Sınırda 8 isim

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Yeni transfer de kadroda

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda yeni transfer Jayden Oosterwolde de yer aldı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 24 kişilik kadro şöyle:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia"

Öte yandan Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Adana yolculuğumuz başladı" başlığıyla paylaşımda, uçağa binmek için yola çıkan futbolcuların fotoğraflarına yer verildi.

İki takımın maç öncesi puanları

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Adana Demirspor ise ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada girdi.