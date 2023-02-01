Merkez Bankası faizi yüzde 35'e çıkaracak iddiası! Goldman Sachs ve JP Morgan tahmini...

ABD bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan, politika faizinin seçimin ardından yükseltileceğini ve üçüncü çeyrekte yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin etti. Morgan Stanley ve ING ise 2023'te faiz artırımı beklemiyor. Bloomberg ise faizin yüzde 35'e çıkarılacağını öngörüyor.

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Türkiye'de bu yıl gerçekleştirilecek seçimler, bütün dünya tarafından takip edilirken Wall Street'in büyük bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin seçimden sonra nasıl bir politika yürütebileceğine dair tahminlerini paylaştı. Goldman Sachs ve JP Morgan, politika faizinin seçimin ardından yükseltileceğini ve üçüncü çeyrekte yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor.

İki banka faiz yüzde 9'da kalacak diyor

Bloomberg'de yer alan habere göre, Morgan Stanley ve ING, Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz artırımı beklemiyor. İki bankanın tahmini de politika faizinin yıl sonunda yüzde 9 seviyesinde kalacağı yönünde.

İki dev banka ise yüzde 30 faiz bekliyor

Goldman Sachs ve JP Morgan ise faizin üçüncü çeyrekte yüzde 30'a çıkarılmasını bekliyor. Bir diğer büyük banka Barclays, tek faiz artırımıyla politika faizinin yüzde 25'e yükseltileceğini öngörüyor.

Bloomberg'in tahmini, yüzde 35

Bloomberg ise TCMB'nin üçüncü çeyrekte faizi yüzde 35 seviyesine yükselteceğini düşünüyor. Haberde görüşlerine yer verilen HSBC ekonomisti Melis Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda Ortodoks ekonomi politikalarına dönüşünün pek olası olmadığını belirtti.

Metiner, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda ekonomideki belirsizliğin süreceğini, ancak alışılan ekonomi politikalarına dönüşün olası olacağını ifade etti.