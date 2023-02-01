BIST 4.868
DOLAR 18,82
EURO 20,52
ALTIN 1.166,77
HABER /  GÜNCEL

Kapısı açık arabada akılalmaz olay! Görenler inanamadı gerçek yaklaşınca anlaşıldı

Elazığ'da güpegündüz şehrin merkezinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Trafikte yaşanan olayda seyir halindeki bir araba bir anda durduruldu. Ardından bir kişi aracın kapısını açarak içindeki sürücüyü darbetmeye başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün araç hareket halindeyken kapısı açık şekilde darbedildiği saniye saniye görüldü.

Abone ol

Elazığ'da trafikte yaşanan bir olay, kaydedilen görüntüleri izleyen herkeste büyük şaşkınlığa yol açtı. Merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarı'nda gerçekleşen olayda, güpegündüz bir şoför, aracının içinde, hem de hareket halindeyken darbedildi. İşte 'Pes' dedirten olayın ayrıntıları...

Trafikte sürücüye darp anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuğunun yanında erotik yayın açıp para toplayan kadınla ilgili karar verildi! 'Kocamın kumar borcu için..'
Çocuğunun yanında erotik yayın açıp para toplayan kadınla ilgili karar verildi! 'Kocamın kumar borcu için..'
İBB Halk Lokantası'nın 7'ncisini açtı Ekrem İmamoğlu elleriyle servis yaptı
İBB Halk Lokantası'nın 7'ncisini açtı Ekrem İmamoğlu elleriyle servis yaptı
Kocaeli'de hakim 'şikayetçi misin' diye sordu Öykü'nün babası böyle cevap verdi!
Kocaeli'de hakim 'şikayetçi misin' diye sordu Öykü'nün babası böyle cevap verdi!
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç açıklaması
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç açıklaması
Merkez Bankası faizi yüzde 35'e çıkaracak iddiası! Goldman Sachs ve JP Morgan tahmini...
Merkez Bankası faizi yüzde 35'e çıkaracak iddiası! Goldman Sachs ve JP Morgan tahmini...
Fenerbahçe Adana'ya uçtu; Kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe Adana'ya uçtu; Kamp kadrosu belli oldu
Cezaevinden çıktı 5 günde 7 kişiyi yaraladı nedeni belli oldu yaralı halde 200 metre yürüyüp yığıldı
Cezaevinden çıktı 5 günde 7 kişiyi yaraladı nedeni belli oldu yaralı halde 200 metre yürüyüp yığıldı
Alperen Şengün NBA All-Star'da oynacağı maç belli oldu
Alperen Şengün NBA All-Star'da oynacağı maç belli oldu
HDP Cumhurbaşkanı adayı için tarih verdi Pervin Buldan duyurdu
HDP Cumhurbaşkanı adayı için tarih verdi Pervin Buldan duyurdu
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A açıklaması! '24 saat' uyarısı geldi, bu belirtilere dikkat...
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A açıklaması! '24 saat' uyarısı geldi, bu belirtilere dikkat...
Aile eve gelince manzara karşısında şoke oldu! Yarı çıplak halde kaçtı
Aile eve gelince manzara karşısında şoke oldu! Yarı çıplak halde kaçtı
BBP lideri Mustafa Destici'nin acı günü ölen babasını böyle anlattı
BBP lideri Mustafa Destici'nin acı günü ölen babasını böyle anlattı