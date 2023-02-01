BIST 5.013
DOLAR 18,81
EURO 20,47
ALTIN 1.165,74
HABER /  GÜNCEL

Çocuğunun yanında erotik yayın açıp para topladı! İlk ifadesinde 'kumar borcu ödedim' dedi

Çocuğunun yanında erotik yayın açıp para topladı! İlk ifadesinde 'kumar borcu ödedim' dedi

İSTANBUL'da yaşayan H.K. isimli kadın, sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp erotik gösteriler yaparak para topladı. Videolardan birinde yanında çocuğunun d olması büyük tepki çekti. avcılık talimatıyla gözaltına alınan H.K., "Eşimin kumar borcunu ödemek için o yayını yaptım" dedi...

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğunun da bulunduğu odada sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp erotik gösteriler yaptığına ilişkin video ve haberler üzerine harekete geçmiş ve o kadın için gözaltı kararı vermişti. Video kaydının içeriğinin ‘müstehcenlik ve hayasızca hareketler’ suçu kapsamına girdiği belirtilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Eşimin kumar borcunu ödemek için...

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan kadının isminin H.K. olduğunu belirledi. H.K.’nin, Sultanbeyli’de yaşadığı eve dün sabah baskın düzenlendi. Gözaltına alınan H.K.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, “Paylaşılan Video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim” dediği iddia edildi.

Avukatı 'eteği yanlışlıkla açıldı' dedi...

H.K.’nin avukatı Ömer Tekin Türker, H.K.’nin 1.5-2 sene önce eşinden ayrı yaşadığı dönemde temizlik işleri yaparken aynı zamanda Sosyal Medya içerikleri ürettiğini, bir canlı yayın sırasında da eteğinin yanlışlıkla açıldığını, yayını hemen kapattığını ancak başkaları tarafından paylaşılarak yayıldığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araba sahipleri dikkat! Yanlış seçim motorunuza mal olabilir
Araba sahipleri dikkat! Yanlış seçim motorunuza mal olabilir
İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM’dan kış tatbikatı
İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM’dan kış tatbikatı
Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi, dikkat çeken husus: Hükümlüye verilemez
Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi, dikkat çeken husus: Hükümlüye verilemez
EYT'de 5 bin gün şartı değişicek mi? Kritik açıklama geldi
EYT'de 5 bin gün şartı değişicek mi? Kritik açıklama geldi
Bursa'da inşaatta inanılmaz olay! 3.kattan ağabeyinin üzerine düştü, hastanelik oldular!
Bursa'da inşaatta inanılmaz olay! 3.kattan ağabeyinin üzerine düştü, hastanelik oldular!
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin PFDK’ya sevk edildi
"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Cem Seymen'den CHP itirafı Kılıçdaroğlu 'beni dinledi' dedi aday listesini görünce yıkıldı
Cem Seymen'den CHP itirafı Kılıçdaroğlu 'beni dinledi' dedi aday listesini görünce yıkıldı
Joe Biden’ın oğlunun fotoğrafları ve yazışmaları çıktı!
Joe Biden’ın oğlunun fotoğrafları ve yazışmaları çıktı!
Motorine indirim geliyor benzinin fiyatı aynı! İstanbul motorin ve benzininin litresi ne kadar?
Motorine indirim geliyor benzinin fiyatı aynı! İstanbul motorin ve benzininin litresi ne kadar?
Yolcu otobüsü devrildi, muavin öldü 13 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü devrildi, muavin öldü 13 kişi yaralandı
Sinan Ateş'in dayısı süre verdi! 40 günlük yas bitiyor, herkes bildiğini söyleyecek
Sinan Ateş'in dayısı süre verdi! 40 günlük yas bitiyor, herkes bildiğini söyleyecek