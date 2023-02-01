Çocuğunun yanında erotik yayın açıp para topladı! İlk ifadesinde 'kumar borcu ödedim' dedi

İSTANBUL'da yaşayan H.K. isimli kadın, sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp erotik gösteriler yaparak para topladı. Videolardan birinde yanında çocuğunun d olması büyük tepki çekti. avcılık talimatıyla gözaltına alınan H.K., "Eşimin kumar borcunu ödemek için o yayını yaptım" dedi...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğunun da bulunduğu odada sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp erotik gösteriler yaptığına ilişkin video ve haberler üzerine harekete geçmiş ve o kadın için gözaltı kararı vermişti. Video kaydının içeriğinin ‘müstehcenlik ve hayasızca hareketler’ suçu kapsamına girdiği belirtilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Eşimin kumar borcunu ödemek için...

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan kadının isminin H.K. olduğunu belirledi. H.K.’nin, Sultanbeyli’de yaşadığı eve dün sabah baskın düzenlendi. Gözaltına alınan H.K.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, “Paylaşılan Video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim” dediği iddia edildi.

Avukatı 'eteği yanlışlıkla açıldı' dedi...

H.K.’nin avukatı Ömer Tekin Türker, H.K.’nin 1.5-2 sene önce eşinden ayrı yaşadığı dönemde temizlik işleri yaparken aynı zamanda Sosyal Medya içerikleri ürettiğini, bir canlı yayın sırasında da eteğinin yanlışlıkla açıldığını, yayını hemen kapattığını ancak başkaları tarafından paylaşılarak yayıldığını söyledi.