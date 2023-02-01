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Kartal açıklarındaki gemide iş kazası: 1 mürettebat hayatını kaybetti!

Kartal açıklarında bulunan bir gemide mürettebattan bir kişi ambar kapakları arasına sıkıştı. Şahıs hayatını kaybederken olayın yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

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Olay, Kartal açıklarında bulunan İbrahim Şimşek isimli gemide saat 15.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre gemi mürettebatından bir kişi, geminin güvertesinde bulunan ambar kapaklarının arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olaya tanık olan mürettebatın ihbarı üzerine gemiye sağlık ekipleri, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gemide incelemeler yapıldı.

Öte yandan olayın gerçekleştiği gemi dron ile görüntülendi.

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