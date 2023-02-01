Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel kavgası! Eski defterler açıldı, çirkin itham: Ne anlıyorsanız anlayın
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Mehmet Ali Erbil, Çağla Şıkel'in programına katıldıktan kısa süre sonra 'Çarkıfelek' defterini açtı. Ünlü televizyoncu, 'eski günlerini unuttu' diyerek Çağla Şıkel'e tepki gösterdi. İşte Erbil'in magazine bomba gibi düşen o açıklaması...
Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, bir dönem Çarkıfelek'te birlikte çalıştığı ünlü sunucu hakkında olay yaratacak sözler sarf etti.
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Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı.
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Mehmet Ali Erbil, Çağla Şikel'in kendi programında birlikte çalıştıklarından bahsetmemesine tepki gösterdi.
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Çağla Şıkel’in eski günleri yani Çarkıfelek’te hosteslik yaptığı zamanları konuşmamasına sinirlenen Erbil, çirkin ithamlarda bulundu.
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