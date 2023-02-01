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Serbest bırakılmıştı! Kedi düşmanına yakalama kararı

Serbest bırakılmıştı! Kedi düşmanına yakalama kararı

Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına şiddet uyguladığı tespit edilen Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Küçükçekmece’de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu isimli zanlının kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu, girişte gördüğü hayvanın kaçmasını engellemek için kapıyı kapatıp, kediyi teklemeye başlamıştı. Olayın ardından şüpheli Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli Aytuğ Koyuncu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Apartman girişinde kediyi öldüresiye dövmüştü! Adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilmesi üzerine şüpheli Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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