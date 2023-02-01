Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Amir Hadziahmetovic yola çıktı... İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi. Boşnak orta saha oyuncusu Konya'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. 25 yaşındaki oyuncu havaalanında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Transferin bonservis bedeli, yıllık maaş, sözleşme süresi gibi detayları da belli oldu.

Abone ol

Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kadrosunu yeni bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek için çalışmalara başlayan Kara Kartal, Amir Hadziahmetovic’i gözüne kestirmişti.

Beşiktaş, Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

3.2 milyon euro bonservis bedeli

Galatasaray, Başakşehir ve Burnley’in de ilgilendiği oyuncu için Yeşil-Beyazlılar’la kıyasıya bir rekabete giren idareciler, finalde 3.2 milyon Euro direkt ücrete Konya’yla anlaşma sağladı.

Yıllık 1.1 milyon kazanacak, imza 4.5 yıl

Beşiktaş’ın Amir’le yaptığı anlaşmanın da detayları belli oldu. Kara Kartal, Konyaspor’la imzaları atması sonrasında 25 yaşındaki futbolcuya seneliği 1.1 milyon Euro’dan 4,5 yıllık anlaşma imzalatacak. Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, bugün İstanbul'da olacak.

Alacaklarından vazgeçti

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic'in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.

"7 yıl uzun ve güzel bir süre"

Konya Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bosna-Hersekli futbolcu, "7 yıl gerçekten uzun ve güzel bir süre. Burada gerçekten çok keyif aldım. Konya’yı çok seviyorum. Konyaspor taraftarı benim için her şeyi yaptı. Ben de onlar için her şeyi yaptım. Gerçekten Konya’yı çok seviyorum ama hayat devam ediyor. Futbol kariyerim devam ediyor" dedi.

"Beşiktaş daha ısrarlı"

Hadziahmetovic, İngiltere’den de teklif aldığı fakat Beşiktaş’ı tercih ettiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, “Beşiktaş daha ısrarlı” cevabını verdi.

Konyaspor'da 199 maçta forma giydi

Konyaspor formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Amir, 6 gol ve 4 asistlik görüntü ortaya koymuştu. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi. Hadziahmetovic, Yeşil-Beyazlı formayla rakip fileleri 18 kez sarsmayı başarmıştı.