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Bir köpek saldırısı daha: Koyun otlatan 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

Bir köpek saldırısı daha: Koyun otlatan 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

AKSARAY'da kardeşleriyle koyun otlatan 12 yaşındaki Kemal Atak, sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan Kemal, hastanede tedaviye alındı.

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Merkeze bağlı Altınkaya köyünde ikamet eden Kemal Atak, kardeşleriyle birlikte evlerinin yakınında koyun otlattığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Olayı gören Atak'ın kardeşleri köpeği uzaklaştırdı.

Başı, ayağı ve gözünden yaralanan Atak, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koyunları otlatırken saldırdı
Atak, gazetecilere, kardeşleriyle birlikte evlerinin yakınında koyunları otlatırken sahipsiz köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdığını belirten Atak, "Kafam, bacaklarım, yüzüm ve gözümden ısırdı. Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı. Onlar beni köpeğin altından çıkardı." diye konuştu.

Baba Zeki Atak ise köylerine daha önce de sahipsiz köpekleri bıraktıklarını ifade etti.

O dönemde böyle bir durumun yaşanmadığını anlatan Atak, "Yavrumu ne hale getirmiş köpekler. Bu köpeklerin durumunu gerekli mercilere iletiyoruz. Sahipsiz köpeklerin böyle sorumsuzca sokaklara bırakılması hiç iyi bir durum değil. Geçenlerde yine bir çocuğumuz vefat etti. Yazık, günah." ifadesini kullandı.

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