HDP'nin ekonomi planı: PKK'ya operasyonları bitireceğiz

HDP, Suriye'de yapılan terör örgütü operasyonlarını durdurarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vaat etti.

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14 Mayıs 2023 tarihindeki seçime hazırlanan partiler vaatlerini tek tek anlatmaya başladı.

Millet İttifakı'nın açıkladığı binlerce seçim vaadinin ardınan bu kez de HDP ekonomiye dair programını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan tarafından anlatılan HDP'nin "Demokratik Ekonomi Programı" maddelerinde en dikkat çeken kısım ise PKK'ya yapılan operasyonların maliyeti oldu.

"Operasyonların maliyeti 2 milyar dolar"

"Barış politikaları ile olağanüstü bir tasarruf sağlayacağız." diyen Turan, şu ifadeleri kullandı;

Yalnızca şu anda AK Parti iktidarının Suriye'de yaptığı operasyonların bu ülkeye karşılığı yıllık 2 milyar dolardır. Toplamda Kürt sorununu barışçı ve demokratik bir biçimde çözülmemesi, inkâr, imha ve asimilasyon politikaları sebebiyle trilyonlarca dolarlık kaynak heba edilmiştir. Aynı zamanda barışımızın ve huzurumuzun dinamitlendiği bir süreç ile karşı karşıya kaldık. Demokratik bir ekonominin olmazsa olmazı bu gider kalemini ortadan kaldırmak, barış, demokrasi içerisinde emeğin özgürlüğü temelinde bütün farklılıkların yan yana yaşayabileceği bir Türkiye’yi inşa etmek.