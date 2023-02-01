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Galatasaray Ümraniyespor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray Ümraniyespor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig’de olağanüstü bir istatistiğe sahip olan Galatasaray rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak için kendi evinde galip gelmek istiyor. Sarı kırmızılı takım bu hafta Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray kendi evinde Ümraniyespor karşısında galip gelerek puan farkını korumak istiyor.

Galatasaray Ümraniyespor

Sarı kırmızılı takım son maçında Giresunspor’u 4-0’lık net skorla geçmişti. Hafta sonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray bu müsabaka öncesinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Galatasaray-Ümraniyespor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

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