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Trabzonspor Antalyaspor maçı - CANLI YAYIN

Trabzonspor Antalyaspor maçı - CANLI YAYIN

Trabzonspor ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor Antalyaspor

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, SIOPIS, BAKASETAS, ABDÜLKADIR, DJANINY, TREZEGUET, GOMEZ

ANTALYASPOR: HELTON, BÜNYAMİN, VEYSEL, GERXHALIU, GÜRAY, ERDAL, FERNANDO, NAKAJIMA, DOĞUKAN, UFUK, LARSSON

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