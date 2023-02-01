BIST 4.713
DOLAR 18,81
EURO 20,68
ALTIN 1.173,15
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan açıkladı: İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak

Erdoğan açıkladı: İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konut finansmanı programı ile ilgili "İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var. Orta gelirliye destek olacağız dedik, yaptık. 21 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesini yaptık. Bunu ilk biz yaptık ve 20 yıldır da yapıyoruz. Yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Oyundan çıkmak zorunda kaldı
Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Oyundan çıkmak zorunda kaldı
Anadolu Efes, evinde Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti
Anadolu Efes, evinde Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!
Erdoğan'dan 'Yeter Söz Milletindir' tepkisi: Astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar
Erdoğan'dan 'Yeter Söz Milletindir' tepkisi: Astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar
İsveç'te içerisine hakaretler yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu!
İsveç'te içerisine hakaretler yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu!
Aykut Erdoğdu, CHP'ye geri döndü
Aykut Erdoğdu, CHP'ye geri döndü
FBI, Joe Biden'ın evini aradı
FBI, Joe Biden'ın evini aradı
İngiltere'de 500 bini aşkın kişi sokağa indi
İngiltere'de 500 bini aşkın kişi sokağa indi
6 başlıkta borç yapılandırma paketiyle ilgili merak edilenler neler?
6 başlıkta borç yapılandırma paketiyle ilgili merak edilenler neler?
HDP'nin ekonomi planı: PKK'ya operasyonları bitireceğiz
HDP'nin ekonomi planı: PKK'ya operasyonları bitireceğiz
Mali'nin ardından şimdi de Burkina Faso, Fransız askerlerin ülkeyi terk etmesini istedi
Mali'nin ardından şimdi de Burkina Faso, Fransız askerlerin ülkeyi terk etmesini istedi
Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti