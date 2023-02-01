Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Trabzonsporlu Eren Elmalı, Antalyaspor maçının 64. dakikasında sakatlanarak yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 61. dakikasında ani gelişen Antalyaspor atağında Güray sol kanattan içeri ortalamak istedi. Son anda Eren araya girdi ve bu pozisyonda sakatlık yaşadı.

Eren Elmalı, tedavisi için saha kenarına gitti. Kenarda yapılan ilk müdahalenin ardından başarılı sol bek maça devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı.

Maçın 64. dakikasında da Eren'in yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.