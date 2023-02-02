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Murat Bardakçı: Yalakalık için Türk ifadesini anayasadan çıkarmaya çalışıyorlar

Murat Bardakçı: Yalakalık için Türk ifadesini anayasadan çıkarmaya çalışıyorlar

Tarihçi Murat Bardakçı, 6'lı masa ortaklarından Ali Babacan'ın Türk tanımını anayasadan kaldırmayı vadetmesine "birilerine yalakalık" ve "aptalca" sözleriyle tepki gösterdi.

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TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan tarihçi Murat Bardakçı, 6'lı masa ittifakının yeni mutakabat metnini eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türklük ifadesini tarışmaya açması ve Türk ibaresinin anayasadan çıkarılacağını vadetmesine de tepki gösteren Bardakçı, şunları söyledi:

"Jön Türklerle aynı çizgideler"

"İlk şunu görevden alacağız falan, ayıptır.. 6'lı masa çıktığı vakit bir yazı yazmıştım, çok ses getirmişti; 3. Jön Türk Kongresi.. Aynı çizgide gidiyorlar. Jön Türk kongresinde de bir kesim, biz şuyuz buyuz demişti. Hatta bir Bulgar milletvekili "Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım" demişti. Aynı çizgiye geldik."

"Birilerine yalakalık için, Türk lafını anayasadan çıkartmaya çalışıyorlar"

"Türk lafını anayasadan çıkartmaya çalışıyorlar. Birilerine yalakalık için.. Çok ayıp bir şey. Bu kadar seviye düşürülmez. Zaten Türkiye'de tuhaf bir şey oldu; Türk demek faşizm sayılıyor bu memlekette. Böyle aptalca şey olur mu ya?"

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