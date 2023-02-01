BIST 4.713
DOLAR 18,81
EURO 20,67
ALTIN 1.179,47
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı galibiyete rağmen sevinemedi

Abdullah Avcı galibiyete rağmen sevinemedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; Marc Bartra, Abdülkadir Ömür ve Eren Elmalı'nın sakatlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olmak isteyecektir."

"Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor"

"Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor, taraftarlarla birlikte yaptık. Onlarla birlikte devam edeceğiz."

"Transfere değil, onlara ihtiyacımız var"

"Burada maç kaybetmememizin en büyük etkenlerinden biri Trabzonspor taraftarıdır. Transferde değil, onlara ihtiyacımız var. 36 maçtır bu rekorları onlarla kırdık."

"Devre arasındaki değişiklikler mecburi oldu"

"Devre arasındaki değişiklikler mecburi oldu. Bartra'nın kasığında problem var. Abdülkadir'in baş dönmesi oldu. Eren de yarın belli olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan tarihi başarı
Okan Buruk'tan tarihi başarı
Erdoğan açıkladı: İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak
Erdoğan açıkladı: İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak
Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Oyundan çıkmak zorunda kaldı
Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Oyundan çıkmak zorunda kaldı
Anadolu Efes, evinde Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti
Anadolu Efes, evinde Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!
Erdoğan'dan 'Yeter Söz Milletindir' tepkisi: Astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar
Erdoğan'dan 'Yeter Söz Milletindir' tepkisi: Astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar
İsveç'te içerisine hakaretler yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu!
İsveç'te içerisine hakaretler yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu!
Aykut Erdoğdu, CHP'ye geri döndü
Aykut Erdoğdu, CHP'ye geri döndü
FBI, Joe Biden'ın evini aradı
FBI, Joe Biden'ın evini aradı
İngiltere'de 500 bini aşkın kişi sokağa indi
İngiltere'de 500 bini aşkın kişi sokağa indi
6 başlıkta borç yapılandırma paketiyle ilgili merak edilenler neler?
6 başlıkta borç yapılandırma paketiyle ilgili merak edilenler neler?
HDP'nin ekonomi planı: PKK'ya operasyonları bitireceğiz
HDP'nin ekonomi planı: PKK'ya operasyonları bitireceğiz