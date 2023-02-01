Abdullah Avcı galibiyete rağmen sevinemedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; Marc Bartra, Abdülkadir Ömür ve Eren Elmalı'nın sakatlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olmak isteyecektir."

"Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor"

"Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor, taraftarlarla birlikte yaptık. Onlarla birlikte devam edeceğiz."

"Transfere değil, onlara ihtiyacımız var"

"Burada maç kaybetmememizin en büyük etkenlerinden biri Trabzonspor taraftarıdır. Transferde değil, onlara ihtiyacımız var. 36 maçtır bu rekorları onlarla kırdık."

"Devre arasındaki değişiklikler mecburi oldu"

"Devre arasındaki değişiklikler mecburi oldu. Bartra'nın kasığında problem var. Abdülkadir'in baş dönmesi oldu. Eren de yarın belli olacak."