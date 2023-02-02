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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için tarih verdi! Faiz daha da düşürülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için tarih verdi! Faiz daha da düşürülecek

Milyonlarca EYT'li Meclis'e sunulan yasa tasarısının ne zaman yasalaşacağını, seçimden sonraya kalıp kalmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TRT yayınında EYT için kesin tarih verdi.. İlk maaşlar Mart ayında bağlanacak...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ne zaman Meclis'ten geçeceğini ve ilk maaşların yatacağı tarihi açıkladı. "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz."

Faizi daha da indireceğiz!

ABD'nin dev bankaları yıl ortasından itibaren politika faizinin yüzde 30-35'e çıkarılacağı açıklamaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu; başbakanlığım döneminde faizi 4,6’ya indirdik, enflasyon da 6,4 gibiydi."

Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada

"Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada. Uluslararası toplantılarda bu tezimi savundum. Şimdi biz yine indireceğiz dedik. 86’lardaydı enflasyon 64’e düştü. Daha da düşecek." dedi

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