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İstanbul Sarıyer'de silahlı çatışma! Bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı

İstanbul Sarıyer'de silahlı çatışma! Bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı

İSTANBUL Zekeriyaköy’de otomobil alım ve satımı yapılan bir iş yerinde iddiaya göre aralarında anlaşmazlık yaşayan 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada şahıslardan birinin silahını çekip ateş açması sonucu 1 kişi başından vurularak hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinde silahını da bırakıp kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Korkunç olay, dün saat 21.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy’de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki otomobil alım ve satımı yapılan bir iş yerinde 3 kişi arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri silahını çekip diğer ikisine kurşun yağdırdı.

Başından vurulup yere yığıldı

Saldırı sonucu Ferhat Yeşilkaya başından vurularak yere yığılırken, Bedirhan Pamuk ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından silahı olay yerinde bırakan saldırgan kaçarken, sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hastanede kurtarılamadı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Pamuk’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yeşilkaya’nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin girişine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, içeride saatlerce çalışma yaptı. Çalışmaların ardından silah ve kovanlar delil torbasına konularak götürülürken, cenaze ise ambulansla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ölen adamın yakınları da olay yerine geldi.

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