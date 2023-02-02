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Altılı Masa'da kriz büyüyor! CHP resti çekti! Adayı kendimiz açıklarız

Altılı Masa'da kriz büyüyor! CHP resti çekti! Adayı kendimiz açıklarız

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili kriz büyüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması nedeniyle CHP kanadı resti çekti: Masada uzlaşma sağlanamazsa, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan ederiz...

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Millet İttifakı adını alan Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı krizi iyice derinleşirken Ankara kulislerinde, İyi Parti ve CHP arasında yükselen gerilim nedeniyle CHP'nin kendi adayını açıklaması da dahil pek çok senaryoyu konuşuluyor. Masada başka hangi isimler var? İYİ Parti'nin 'kazanacak adayı' kim?.. Masadan uzlaşı çıkmazsa ne olacak?..

İYİ Parti itiraz ediyor ama isim vermiyor

Kısa Dalga'nın haberine göre; İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıyor. İYİ Parti sözcüleri "seçilecek" bir adayın belirlenmesini istiyor. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan başka yeni bir isim gündeme getirilmiyor.

İYİ Parti: Adaylığını dayatması şık değil

İYİ Parti kurmayları, "Kazanacak aday iştişare ile belirlenir. Mutabakat sağlanmadan sayın Kılıçdaroğlu'nun adının dayatılması şık değil" yorumunda bulunuyor.

CHP: 13 Şubat'ta aday çıkmazsa...

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yapılacak toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği, uzlaşma sağlanamaz ise CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor

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